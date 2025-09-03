Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. E.P.

Trump anuncia la muerte de once «terroristas» en un ataque contra una embarcación con drogas

«Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos», ha advertido

E.P.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que el Ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once «terroristas» que estaban a bordo.

«Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas», ha explicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que «grandes cantidades» de droga llegan a Estados Unidos procedentes de Venezuela.

Posteriormente, Trump ha detallado que «el ataque ha resultado en la muerte de once terroristas en acción» y que «ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido». «Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos», ha indicado a través de su perfil de la red social Truth Social, donde ha publicado un vídeo del momento del bombardeo.

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que el Ejército «llevó a cabo esta mañana un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua en el área de responsabilidad del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM)». «Se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos», ha aseverado.

Así, ha recordado que este grupo, en Washington, está considerada como una organización terrorista extranjera. «Opera bajo el control (del presidente venezolano) Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental», ha manifestado.

El ataque ha sido también confirmado en redes sociales por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha asegurado que el barco en cuestión estaba «siendo operado por una organización narcoterrorista» sancionada por Washington.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano.

