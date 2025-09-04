Trump acude al Tribunal Supremo para anular el fallo judicial que declara ilegales parte de sus aranceles La Casa Blanca pide al Tribunal Supremo una decisión urgente sobre los aranceles de Trump antes del 10 de septiembre

E. P. Madrid Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:01

El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado al Tribunal Supremo que revise con carácter urgente la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal que la semana pasada declaró ilegales la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump.

Ahora, el alto tribunal deberá decidir si admite a trámite la petición gubernamental, algo que la Casa Blanca ha solicitado antes del 10 de septiembre. De ser aceptada, las alegaciones se presentarían a comienzos de noviembre, con el objetivo de resolver el litigio antes de que concluya el año.

«Vamos a acudir al Tribunal Supremo; creemos que mañana [miércoles por la noche] porque necesitamos una decisión rápida. Vamos a solicitar una resolución urgente», declaró Trump desde el Despacho Oval, según recogió Europa Press.

El expresidente calificó de «devastador» mantener el dictamen de la corte de apelaciones, que consideró que Trump invocó de manera indebida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a decenas de socios comerciales.

El fallo, aprobado con siete votos a favor y cuatro en contra, permitió la vigencia temporal de los aranceles hasta el 14 de octubre mientras se tramita el caso.

En primera instancia, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ya había determinado que Trump excedió su autoridad al utilizar la IEEPA como herramienta para implementar su política arancelaria.