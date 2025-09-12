El Supremo de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado El expresidente fue hallado culpable de liderar una organización criminal armada y de planear la abolición violenta del Estado de derecho tras las elecciones de 2022

La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado, una sentencia inédita en la historia del país contra un exjefe de Estado por este delito.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, el alto tribunal declaró a Bolsonaro —actualmente bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica— culpable de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños con violencia y amenaza grave, así como deterioro del patrimonio público.

Junto a él fueron condenados otros siete acusados, entre ellos el exministro de DefensaPaulo Sergio Nogueira y el exministro de JusticiaAnderson Torres, considerados parte del núcleo central de la trama que buscó desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que salió victorioso Luiz Inácio Lula da Silva.

La votación se extendió durante tres días. Los jueces Alexandre de Moraes —relator del caso—, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin votaron a favor de la condena, mientras que Luiz Fux se pronunció en contra de castigar a Bolsonaro y a otros procesados.

De Moraes subrayó que los disturbios del 8 de enero de 2023 no fueron «un domingo en el parque ni una visita a Disney», sino actos organizados para atentar contra la democracia brasileña. En la misma línea, Zanin sostuvo que las pruebas acreditan que los acusados «pretendieron quebrantar el Estado de derecho, incitando deliberadamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas».

Tras la resolución, los magistrados deben ahora fijar las penas individualizadas según el grado de participación de cada implicado en los hechos.