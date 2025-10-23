Sánchez responde a Trump: «España es un país confiable que cumple con sus compromisos» El presidente del Gobierno defiende el papel de España en la OTAN y asegura que su Ejecutivo ha corregido los incumplimientos heredados, tras las críticas de Trump por el gasto militar

E. P. Bruselas Jueves, 23 de octubre 2025, 11:03

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa, asegurando que España «cumple con sus obligaciones y capacidades» dentro de la OTAN.

«Somos un país confiable, somos un país que cumple con sus compromisos», afirmó Sánchez a su llegada a la cumbre de líderes europeos que arranca este jueves en Bruselas. Con estas palabras replicó directamente a Trump, quien un día antes había acusado a España de «no ser un jugador de equipo» por no sumarse al objetivo de destinar el 5% del PIB a inversión militar, como el resto de aliados.

«El presidente Trump sabe que, desde que yo soy presidente del Gobierno, no solo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones actuales, sino que además hemos corregido incumplimientos de administraciones anteriores», señaló Sánchez, en alusión a los compromisos pendientes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El jefe del Ejecutivo destacó además que su Gobierno alcanzó con la OTAN un acuerdo «en materia de capacidades», que considera «lo realmente importante». «Esa es nuestra filosofía y también la de la Alianza Atlántica. En esos parámetros se enmarcó el acuerdo alcanzado en la última cumbre de La Haya», concluyó.