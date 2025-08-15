El puente más esperado del año con infernales temperaturas en casi toda España: 46 provincias en aviso La inmensa mayoría del territorio nacional estará bajo un calor asfixiante

Un total de 46 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes, que se elevará a alerta roja (extremo en Cantabria (Litoral cántabro) y Vizcaya, por temperaturas máximas de hasta 40ºC mientras que otras 24 provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias que estarán en nivel naranja por calor son Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Álava y Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Lugo y Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lleida y Tarragona (Cataluña), Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Cantabria (Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca y Zaragoza (Aragón) y Córdoba, Jaén y Sevilla (Andalucía).

El resto de provincias con avisos activos para este viernes por altas temperaturas son Alicante y Castellón (Comunidad Valenciana ), La Rioja (Ibérica riojana), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro), Murcia (Vega del Segura), Madrid (Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Barcelona y Girona (Cataluña), Albacete, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria (Castilla y León), Ibiza y Formentera y Mallorca (Islas Baleares), Principado de Asturias (Litoral oriental asturiano), Teruel (Aragón), Almería, Cádiz, Granada y Huelva (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias).

La AEMET prevé para este viernes un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Únicamente se espera nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lluvias débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior y no se descarta algún chubasco débil y aislado en el Sistema Ibérico. Estará despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias con nubosidad de evolución en el interior de las de mayor relieve sin que se descarte algún chubasco débil y aislado. También se espera ligera calima en las islas Canarias.

Respecto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en la mitad norte peninsular, notable en el Cantábrico. Sin embargo, se esperan descensos en el oeste de Galicia localmente notable en litoral atlántico. En el resto del país no se esperan cambios.

De esta forma, se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias y se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, del Cantábrico oriental y es probable que también en las depresiones del noreste.

En cuanto a las temperaturas mínimas, habrá un descenso ligero en la mitad sur y archipiélagos, y un ascenso ligero en el resto, que serán más intensos localmente en Castilla y León, Alto Ebro y sur de Galicia. No bajarán de 20ºC en la mitad sur peninsular, excepto en montañas, meseta norte y depresiones del noreste y es probable superar los 25ºC en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias, levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en Estrecho sin descartar alguna racha muy fuerte. Asimismo, se prevén vientos flojos en general con intervalos de moderado en el oeste. Predominará el este y el sur en Baleares y vertiente mediterránea, y componente sur en el resto. Además, en el litoral cantábrico habrá viento moderado del este rolando a oeste.

