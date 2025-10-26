Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Policía francesa detiene a dos presuntos ladrones del Museo del Louvre. E. P.

La Policía francesa detiene a varios sospechosos del robo en el Museo del Louvre

La Fiscalía de París confirma un arresto el sábado por la noche pero no da más detalles sobre el resto de casos

E. P.

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:14

La Policía francesa ha detenido a varios presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre, según ha confirmado este domingo la Fiscalía de París.

Si bien fuentes cercanas a la investigación han confirmado dos detenciones, la Fiscalía solo ha dado detalles de una de ellas, ocurrido el sábado por la noche el aeropuerto internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle.

Las fuentes de BFM TV y 'Le Figaro' han precisado que la detención ocurrió en cuando el sospechoso se disponía a abordar un avión con destino a Argelia, extremo no confirmado por la Fiscalía.

Otro delincuentes, también según fuentes de la investigación bajo el anonimato, fue arrestado por la Policía Judicial de París en Seine-Saint-Denis, pero la Fiscalía tampoco ha querido confirmar este aspecto.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

