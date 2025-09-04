Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. E. P.

Al menos 26 países participarán «por tierra, mar o aire» en una fuerza para garantizar la seguridad de Ucrania

«Es Rusia la que eligió ir a la guerra en 2022, como había hecho en 2008 en Georgia, como hizo en 2014 en Crimea y en el Donbás»

E. P.

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:26

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, han anunciado que al menos 26 de países de la conocida como Coalición de Voluntarios han comprometido ya ayudas concretas para una futura fuerza que garantice «por tierra, mar o aire» la seguridad de Ucrania una vez se acuerde un alto el fuego, a la espera no obstante de que «en los próximos días» Estados Unidos pueda aclarar cuánto y de qué manera se implicará en ese futuro marco.

El objetivo, como ha explicado Macron, es «prevenir una nueva agresión» por parte de Rusia y garantizar la «seguridad duradera» de un país que «no ha elegido la guerra». «Es Rusia la que eligió ir a la guerra en 2022, como había hecho en 2008 en Georgia, como hizo en 2014 en Crimea y en el Donbás», ha dicho el mandatario galo en una comparecencia junto a Zelenski en el Elíseo.

Zelenski ha celebrado este primer acuerdo, «la primera cosa concreta» dentro de las negociaciones en marcha para unas futuras garantías de seguridad, al término de una reunión en la que han participado líderes políticos de un total de 35 países, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha asistido de manera telemática a la cita.

