Muere de un infarto Camilo Guevara, hijo del ‘Che’

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ha anunciado este martes el fallecimiento de Camilo Guevara March, hijo del guerrillero Che Guevara. Su muerte se ha debido a un infarto cuando tenía 60 años.

“Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March”, ha escrito el presidente cubano en su cuenta de Twitter.

Este mismo año, el pasado mes de marzó, también falleció Mario Terán Salazar, soldado boliviano al que se le adjudica la muerte de Ernesto ‘Che’ Guevara. “Ése fue el peor momento de mi vida. En ese momento vi al ‘Che’ grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. ‘¡Póngase sereno --me dijo-- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’”, rememoró en una entrevista.