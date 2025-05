La Justicia europea obliga a la Comisión a explicar por qué ocultó los mensajes entre Von der Leyen y Pfizer

E. P. Bruselas Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:59 Comenta Compartir

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Comisión Europea de denegar el acceso a los mensajes de texto que, durante la negociación de los contratos de compra de vacunas contra la COVID-19, intercambiaron la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el entonces CEO de Pfizer, Albert Bourla.

La sentencia responde a una demanda presentada por la periodista del New York Times, Martina Stevis, quien solicitó formalmente acceder a esos mensajes. Según el fallo, Bruselas no ofreció una explicación coherente ni verificable para sostener que los textos no existían o que no estaban en su poder, como alegó inicialmente.

El tribunal reprocha a la Comisión que sus respuestas se basaran en «suposiciones, informaciones cambiantes o imprecisas», mientras que la demandante aportó indicios claros de la existencia de esos intercambios, revelados públicamente por el propio Bourla en una entrevista en 2021. Los mensajes se produjeron en el marco de las negociaciones entre la Comisión Europea y Pfizer para adquirir millones de dosis de vacunas en los primeros compases de la pandemia.

En su momento, las instituciones comunitarias argumentaron que los mensajes no eran «relevantes» y que habían sido eliminados, lo que impedía su divulgación. Sin embargo, el tribunal subraya que, cuando se trata del acceso público a documentos oficiales de la UE, lo importante es su contenido y no el formato —una postura ya respaldada por la Defensora del Pueblo de la Unión Europea 2022—.

A pesar de que Bruselas ha sostenido que las comunicaciones efímeras, como los mensajes de texto, no se conservan por defecto, el tribunal cuestiona la falta de transparencia sobre si alguien más evaluó el contenido antes de su supuesto borrado y si estos mensajes siguen existiendo o no. La sentencia, que aún puede ser recurrida, representa un serio revés para la política de opacidad de la Comisión en un asunto clave para la salud pública y la confianza ciudadana.