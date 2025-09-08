Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. E. P.

Israel responde a España por las medidas contra Gaza y anuncia sanciones a Díaz y Rego

El Gobierno de Netanyahu acusa al Ejecutivo español de hostilidad y antisemitismo, y prohíbe la entrada a Israel a la vicepresidenta tercera y a la ministra de Juventud

E. P.

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:28

El Gobierno de Benjamin Netanyahu reaccionó de inmediato al paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez para frenar lo que España calificó de «genocidio» en Gaza, denunciando que se trata de un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción en España y anunciando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego.

La respuesta fue difundida por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, a través de un mensaje en redes sociales en el que acusó al Gobierno español de liderar «una línea hostil» contra Israel, empleando «una retórica desenfrenada y llena de odio». Según Saar, medidas como el embargo de armas a Israel buscan desviar la atención de los supuestos problemas internos de Sánchez.

El ministro también criticó el «activismo obsesivo» de España contra Israel, señalando los vínculos del país con gobiernos como los de Irán o Venezuela y recordando la historia de persecución de judíos en España, incluida la Inquisición y la expulsión de 1492. Saar consideró que el Ejecutivo de Sánchez está dañando deliberadamente las relaciones construidas con Israel desde 1986.

Respecto a las sanciones, se prohibirá a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada a Israel y cualquier contacto oficial con autoridades israelíes, con el aval de Netanyahu y el viceministro del Interior, Yariv Levin. Saar acusó a Díaz, como líder de Sumar, de aprovechar la debilidad política de Sánchez para implementar una visión «antiisraelí y antisemita».

El ministro advirtió que podrían adoptarse medidas adicionales contra España y anunció que informará a aliados internacionales sobre la conducta hostil del Gobierno español, calificando algunas declaraciones de sus ministros como antisemitas y violentas.

