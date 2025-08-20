Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una víctima del conflicto en Gaza. E.P.

Israel perfila su operación para tomar la ciudad de Gaza con el despliegue de miles de reservistas

El plan incluye el desplazamiento de palestinos hacia el sur de la Franja y el establecimiento de «nuevas instalaciones sanitarias»

E.P.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:57

El Ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza y ha informado de que está previsto el despliegue de miles de reservistas para sacar adelante con éxito una operación que ya ha bautizado como 'Carros de Gedeón 2'.

Cinco divisiones de las Fuerzas Armadas participarán en los planes del Ministerio de Defensa, que busca «acabar con Hamás» y eliminar al grupo armado palestino de la ciudad de Gaza, tal y como ha explicado un alto cargo del Ejército al diario 'The Times of Israel'.

El operativo estará formado por 14 brigadas, cada una de ellas formada por fuerzas de artillería, infantería y combate. Todas ellas contarán con apoyo sobre el terreno, ha indicado esta misma fuente, que ha matizado que las brigadas desplegadas en las fronteras norte y sur de Israel también tendrán que desplazarse hasta el enclave.

El Ejército, que ha dado por iniciada la operación con una serie de «ofensivas a las afueras de la ciudad», ha apuntado a varias operaciones en las zonas de Zeitoun y Yabalia, situada al norte de la ciudad de Gaza.

En este sentido, ha aclarado que se estima que cerca de un millón de palestinos tengan que desplazarse hacia el sur debido a esta operación, por lo que el plan incluye la «expansión de las instalaciones médicas» en estas zonas, donde se establecerán al menos dos hospitales de campaña.

«Como parte de los preparativos para mover a la población hacia el sur se han iniciado conversaciones con varias organizaciones internacionales para colaborar y establecer instalaciones médicas, y hemos recibido respuestas positivas», ha manifestado el alto cargo, bajo condición de anonimato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  5. 5 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  6. 6 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  7. 7 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  8. 8 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  9. 9 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  10. 10 Bendita gente de campo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Israel perfila su operación para tomar la ciudad de Gaza con el despliegue de miles de reservistas

Israel perfila su operación para tomar la ciudad de Gaza con el despliegue de miles de reservistas