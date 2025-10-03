Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Hamás acepta liberar a todos los rehenes. EP

Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes y propone discutir los detalles del plan de Trump

Hamás ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas «exhaustivas» mantenidas junto a otras facciones palestinas

E.P.

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:21

Comenta

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido discutir los detalles de la propuesta.

Así, ha dicho estar de acuerdo con «la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo». También ha mostrado su «disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio», ha añadido.

Hamás ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas «exhaustivas» mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras «partes árabes, islámicas e internacionales», con el «objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza».

