Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de la serie de Netflix. E.P.

El Gobierno de Trump tilda de «basura woke» Reclutas, la seie de Netflix sobre un marine gay

La ficción sigue a un joven homosexual que se alista los Marines de Estados Unidos

E.P.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Una semana después de su estreno, Reclutas (Boots), se encuentra entre las series más vistas de Netflix. Basada en el libro The Pink Marine, las memorias de Greg Cope White, aunque ambientada en una época distinta, tomando como marco los años 90 en lugar de los 70, la ficción sigue a un joven homosexual que se alista los Marines de Estados Unidos. Una historia que el Pentágono no ha dudado en cargar contra ella y la «basura woke» de la plataforma.

«Bajo el mandato del presidente Donald Trump y el secretario [Pete] Hegseth, el ejército estadounidense está recuperando el espíritu guerrero», comienza el comunicado que Kingsley Wilson, la secretaria de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, enviaba en respuesta a una pregunta de Entertainment Weekly sobre la serie.

«Nuestros estándares en todos los ámbitos son de élite, uniformes y neutros en cuanto al género, porque el peso de una mochila o de un ser humano no distingue si eres hombre, mujer, gay o heterosexual», prosigue el texto.

Según escribe Wilson, los funcionarios «no comprometerán nuestros estándares para complacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuyo liderazgo produce y alimenta constantemente con basura woke a su audiencia y a los niños».

Recientemente Hegseth ha sido objeto de críticas por algunas de sus acciones contra el colectivo LGTBI, como ordenar que se borrara de un buque de la armada el nombre del fallecido Harvey Milk, activista de los derechos de los homosexuales o el intento de destituir a personas transgénero de sus puestos en el ejército.

A pesar de la retórica y políticas anti-LGTBI de la administración de Trump, el comunicado sobre Reclutas resulta inusual. Y es que, las declaraciones públicas criticando un proyecto audiovisual no han sido tan habituales durante el segundo mandato del presidente, siendo casos excepcionales su arremetida contra South Park y la suspensión del programa de Jimmy Kimmel (aunque en ambos casos la condena de la Casa Blanca no se tradujo en un descenso de audiencia, sino más bien lo contrario).

Más allá de Trump y Reclutas, Netflix, al igual que otros gigantes del entrenimiento como Disney, está siendo cada vez más criticada por ciertos sectores conservadores por la inclusión de personajes LGTBI en sus narrativas. Elon Musk ha llegado incluso a pedir el boicot al servicio de streaming por el bien de los niños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz
  2. 2 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  3. 3 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  4. 4 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
  5. 5 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  6. 6 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  7. 7 Controlados dos incendios forestales declarados este jueves en Pozos de Hinojo y en El Cabaco
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  9. 9 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  10. 10 El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Gobierno de Trump tilda de «basura woke» Reclutas, la seie de Netflix sobre un marine gay

El Gobierno de Trump tilda de «basura woke» Reclutas, la seie de Netflix sobre un marine gay