El Gobierno israelí da 'luz verde' al acuerdo formulado por Trump para Gaza El gabinete liderado por Netanyahu da luz verde al plan que contempla la entrega de los secuestrados desde octubre de 2023 a cambio de la liberación de presos palestinos, tras intensas negociaciones y tensiones internas

E. P. Madrid Viernes, 10 de octubre 2025, 10:33

El gabinete israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, aprobó este jueves el acuerdo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, que busca un alto el fuego y la liberación de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

En un breve mensaje publicado en la red social X, la oficina de Netanyahu confirmó: «El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos».

El primer ministro calificó el avance como «un acontecimiento trascendental» tras dos años de esfuerzos. «Uno de los principales objetivos bélicos es recuperar a todos los rehenes. Y estamos a punto de lograrlo», declaró.

Netanyahu agradeció a Trump, a su enviado a IsraelSteve Witkoff y a Jared Kushner por su contribución estratégica y diplomática, resaltando también el papel de los soldados israelíes en Gaza. «Esto es por el bien de Israel, Estados Unidos y las familias que finalmente podrán reunirse con sus seres queridos», afirmó.

Por su parte, Kushner destacó la valentía de las Fuerzas de Defensa de Israel y recordó los esfuerzos para reducir la influencia de Hezbolá en el norte del país. Witkoff reconoció la firmeza de Netanyahu como clave para alcanzar el acuerdo, aunque señaló que en algunos momentos Israel podría haber sido más flexible.

La votación del gabinete se retrasó más de tres horas debido a las objeciones del ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien se opuso a la liberación de presos palestinos condenados, calificándola de «precio insoportable a pagar».

El acuerdo contempla que el alto el fuego entre en vigor 24 horas después de la aprobación, seguido de un periodo de 72 horas para la liberación de los rehenes. Según el plan, se entregarán los 20 rehenes vivos restantes y otros 28 cuerpos, mientras que Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y más de 1.700 detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos menores.