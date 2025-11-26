Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Francia detiene a cuatro sospechosos de espiar para Rusia

La Fiscalía de París ha detallado este miércoles que tres de estas cuatro personas están en prisión preventiva

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:55

La Policía francesa ha detenido a cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos rusos, sospechosas de espiar para Moscú y de llevar a cabo «acciones susceptibles de atentar contra los intereses fundamentales de la nación».

La Fiscalía de París ha detallado este miércoles que tres de estas cuatro personas están en prisión preventiva. La investigación se remonta a marzo de 2025 y versa sobre las supuestas prácticas que, camufladas como humanitarias, habría llevado a cabo la ONG SOS Donbass para obtener información sensible sobre asuntos económicos.

Una de las detenidas es la fundadora de SOS Donbass, Anna Novikova, con doble nacionalidad franco-rusa. Se la señala además por organizar campañas e iniciativas a través de redes sociales, así como de pegadas de carteles y pintadas en las calles de París, en apoyo a Rusia, tal y como ha informado la cadena francesa BFM TV.

El resto de detenidos están acusados como colaboradores en delitos como daños a la propiedad para servir a los intereses de un país extranjero, participación en un grupo criminal, colusión con una potencia extranjera, o acciones para recopilar información sensible para entregarla a una potencia extranjera.

Cada uno de estos delitos son punibles con hasta diez años de prisión. En el caso de Novikova, se enfrenta a una pena de hasta 45 años de cárcel, así como al pago de una multa de 600.000 euros.

