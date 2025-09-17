Feijóo acusa Sánchez de usar Gaza para «tapar vergüenzas»: «Pactaría hasta con Netanyahu por seguir en el poder» Sánchez pide al PP que «escuche» a la comisión de la ONU que habla de «genocidio» y presume de la estabilidad de su Ejecutivo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por usar Gaza como «cortina de humo» para «tapar sus vergüenzas» y le ha pedido que se ahorre sus «lecciones de humanidad» porque, a su juicio, pactaría hasta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, «por seguir en el poder». Sin embargo, el presidente del Gobierno ha solicitado al Grupo Popular que «escuche» a la comisión independiente nombrada por la ONU que señala que allí se está cometiendo «un genocidio».

Este nuevo cruce de reproches entre Feijóo y Sánchez en la sesión de control del Pleno del Congreso se produce en plena escalada de tensión con Israel en la última semana a raíz de los disturbios en La Vuelta tras las protestas propalestinas del domingo y la decisión de RTVE de no ir a Eurovisión si participa Israel.

De hecho, a raíz de esa decisión del ente público, el presidente del PP ha preguntado a Pedro Sánchez si también «va a retirar a los equipos españoles de la Euroliga de basket» o si «va a retirar la selección española del Mundial».

Feijóo ha afirmado que el presidente del Gobierno solo quiere «tapar sus vergüenzas» ante los casos de corrupción que le rodean, destacando que este mismo martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado «60 días» a Sánchez «para investigar su conflicto de intereses» en el rescate de Air Europa por «475 millones de euros» y en el que su esposa «tenía intereses económicos». «¿Ya tiene una nueva cortina de humo?», le ha interpelado.

El presidente del PP ha asegurado que «la masacre de civiles debe parar en Gaza» y ha subrayado que «los civiles palestinos no son terroristas». «Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, al que usted ha condenado», ha dicho a Sánchez.

Además, ha recalcado que Hamás es «una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina» y ha destacado que ha «felicitado dos veces» al presidente del Gobierno, «una vergüenza» de la que, a su juicio, «nunca se va a poder apartar».

Por todo ello, Feijóo ha pedido a Sánchez que se ahorre las «lecciones de humanidad». «También sufría mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente y no le voy a consentir que use de las muertes en Gaza contra los españoles que no le votan», le ha espetado.

