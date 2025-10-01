Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Jane Goodall. EP

Fallece a los 91 años Jane Goodall, activista y referente en el estudio de los chimpancés

Ha fallecido en California

E.P.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:34

La etóloga británica Jane Goodall ha fallecido a los 91 años de edad en la ciudad estadounidense de California, debido a causas naturales, ha informado este miércoles a través de un comunicado la organización de conservación de medio ambiente que lleva su nombre.

«El Instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, la noticia del fallecimiento por causas naturales de la doctora Jane Goodall (...), mensajera de la paz de Naciones Unidas y fundadora del instituto (...). Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos«, ha indicado.

Su organización ha destacado que los descubrimientos de Goodall como etóloga «revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural».

