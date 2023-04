El Vaticano formará a los obispos para prevenir los abusos sexuales a menores

La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano han firmado un acuerdo por medio del cual apoyarán a las iglesias locales en la prevención de los abusos y promoverán la formación de los obispos recién nombrados durante los próximos tres años.

Los encargados de firmar el documento, el pasado viernes, fueron el responsable del dicasterio de la evangelización, el cardenal Luis Antonio Tagle, y el presidente de la Comisión de Protección a la Infancia, el cardenal Seán Patrick O’Malley.

La colaboración consistirá en que los dos órganos de la Curia romana “intercambiarán información, recursos y formación encaminados a la pastoral de las víctimas, de las iglesias locales y en última instancia de los obispos”, tal y como han informado.

En concreto, compartirán información sobre las últimas prácticas de protección, facilitarán encuentros de las conferencias episcopales con la Comisión durante las visitas ‘ad limina’, y trabajarán “en la formación de los obispos recién nombrados” y con la Obra Pontificia de la Infancia Misionera. El acuerdo tiene una vigencia de tres años.

Preguntado por las críticas que se han vertido recientemente contra el trabajo de la Comisión para la Protección de Menores, su responsable, el cardenal O’Malley, ha señalado que están “acostumbrados a las críticas” y ha lamentado la renuncia del experto en la lucha contra los abusos Hans Zollner.

“El padre Zollner, que es muy popular entre los miembros de la comisión, no se ha involucrado mucho en la vida de la comisión durante el último año, por lo que no sabíamos de sus preocupaciones. Lamento que no haya optado por asistir a nuestra próxima sesión plenaria para hacernos saber a todos sus preocupaciones, en lugar de renunciar y convocar una conferencia de prensa, lo que realmente no creo que haya sido algo bueno”, ha señalado O’Malley, en una entrevista con el portal oficial del Vaticano ‘Vatican News’.