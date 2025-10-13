El Ejército de Israel confirma la entrega a Cruz Roja de todos los rehenes con vida que tenía Hamás En total, son 20 los rehenes entregados este lunes por el grupo armado palestino

E.P. Lunes, 13 de octubre 2025, 11:47 Comenta Compartir

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que otros trece rehenes se encuentran ya en manos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para su posterior entrega a las fuerzas israelíes, que los trasladarán finalmente a territorio israelí junto a los siete secuestrados que han sido liberados previamente y están ya en la base militar de Reim.

«Según la información recibida de Cruz Roja, 13 secuestrados han sido entregados y están siendo puestos en manos de las fuerzas israelíes y el Shin Bet en la Franja de Gaza», ha indicado el Ejército en un comunicado.

Estos trece rehenes han sido identificados como Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio y Ariel Cunio.

En total, son 20 los rehenes entregados este lunes por el grupo armado palestino en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así, Hamás ha hecho entrega de todos los rehenes que quedaban con vida en el enclave palestino.

Por su parte, el Gobierno israelí ha «aplaudido» el regreso de los rehenes en un mensaje dirigido a las familias en el que ha aclarado que sus allegados han sido «notificados en todo momento» por las autoridades pertinentes, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«El Gobierno de Israel está comprometido con el regreso de todos los rehenes que quedan en manos del enemigo y trabajara de forma incansable y con determinación hasta que sean liberados», ha indicado.

Así, ha explicado que «el proceso de rehabilitación» contará con la ayuda de las autoridades, la Coordinadora para los Rehenes y los Desaparecidos, la oficina del primer ministro para los rehenes y la Autoridad de Rehenes y Desaparecidos de Israel.

Está previsto que a lo largo del día se entreguen también los restos de otros 28 secuestrados, tal y como refleja lo acordado en el marco de la primera fase del acuerdo entre las partes.