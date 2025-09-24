Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El aeropuerto de Bélgica. E. P.

Detenido en Reino Unido un sospechoso por el ciberataque que afectó a aeropuertos europeos

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles del arresto de un hombre de 40 años en la localidad de Sussex Occidental

E. P.

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:41

Las fuerzas de seguridad británicas han detenido en Inglaterra a un hombre por su supuesta relación con el ciberataque que alteró el pasado fin de semana las operaciones de varios aeropuertos europeos, entre ellos el de Bruselas y el de Heatwrow, en Londres.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles del arresto de un hombre de 40 años en la localidad de Sussex Occidental, en el marco de las investigaciones abiertas por el ciberataque a la empresa Collins Aerospace, responsable de los sistemas de facturación y embarque.

El jefe de la unidad de ciberdelincuencia, Paul Foster, ha apuntado que, pese a que este arresto puede considerarse «un paso positivo», la investigación aún está «en una fase inicial», según la radiotelevisión pública BBC.

Tanto las autoridades británicas como la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) han atribuido las incidencias a un ciberataque, aunque no han lanzado ninguna hipótesis sobre la autoría. Tampoco ha sido reivindicado por ningún grupo o gobierno.

