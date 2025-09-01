Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ursula von der Leyen. E.P.

El avión de Von der Leyen, afectado por una presunta interferencia rusa en el GPS

«Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes», han señalado

E.P.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:50

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro.

Según ha adelantado el 'Financial Times' y ha podido confirmar Europa Press, las autoridades búlgaras han informado a Bruselas de que sospechan que esta flagrante interferencia fue perpetrada por Rusia.

«Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes», ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta, quien ha recalcado que «este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta» a los Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia.

«Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania», ha remachado.

