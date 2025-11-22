Arrestado el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por riesgo de fuga en medio de su proceso por golpismo El exmandatario se quitó la tobillera de localización antes de la vigilia bolsonarista convocada para este sábado frente a su casa

E. P. Madrid Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:32

El expresidente de BrasilJair Bolsonaro fue arrestado este sábado en Brasilia de manera preventiva en el marco de su proceso judicial, tras ser condenado por intento de golpe de Estado. La medida busca evitar una posible fuga, después de que se detectara un intento de manipulación de la tobillera electrónica que llevaba, según informó la Policía Federal en un comunicado.

“La Policía Federal ejecutó este sábado (22 de noviembre), en Brasilia/DF, una orden de arresto preventivo en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal”, indicó la institución.

El comunicado también señala que “la organización criminal había diseñado un plan con técnicas militares para garantizar la fuga de Jair Bolsonaro. Las aglomeraciones cerca de la residencia del condenado podrían facilitar su escape y obstaculizar la aplicación de la ley penal”.

Bolsonaro fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal tras su detención en su domicilio alrededor de las 6:00 horas locales (2:00 en España). La acción policial está relacionada con la trama golpista, pero no marca el inicio del cumplimiento de su condena, sino que se trata de una medida preventiva por riesgo de fuga y amenaza al orden público. Por tanto, el tiempo que permanezca en prisión no se descontará de su sentencia de casi 30 años.

Vigilia bolsonarista

El arresto coincide con la convocatoria de una vigilia por parte del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, para “invocar al Señor de los Ejércitos” y rezar por la salud y libertad de Bolsonaro. La concentración estaba prevista para este sábado a las 19:00 horas en el Jardín Botánico de Brasilia.

La Policía Federal confirmó que se registró una “violación del equipo de seguimiento electrónico del reo” a las 0:08 horas del 22 de noviembre, lo que motivó la intervención avalada por el juez del Supremo Tribunal FederalAlexandre de Moraes, con el objetivo de impedir una fuga aprovechando la confusión generada por la manifestación.

El documento policial también señala que la cercanía de la residencia de Bolsonaro a la Embajada de Estados Unidos, a unos 13 kilómetros, representaba un riesgo adicional de intento de fuga. El juez sostiene que Flávio Bolsonaro, al convocar la vigilia, “pretende reeditar las acampadas golpistas y generar caos social, ignorando su responsabilidad como senador”.

El viernes, los abogados del expresidente solicitaron al Supremo que cumpliera su condena en arresto domiciliario por motivos humanitarios, pero De Moraes decidió que ingresara en prisión.

Según medios brasileños, la celda preparada para Bolsonaro en la Policía Federal tiene 12 m², baño privado, escritorio, aire acondicionado, frigorífico, armario y televisión. Los magistrados del Primer Turno del Supremo tienen hasta las 20:00 horas para revisar la orden de prisión preventiva.

Reacciones

La portavoz de la oposición en la Cámara de Diputados, Luciano Lorenzini Zucco, calificó el arresto como un “ataque directo a la democracia”. Michelle Bolsonaro, ex primera dama, expresó su confianza en la justicia divina y su apoyo a su esposo en Instagram, citando pasajes bíblicos.

Varios diputados del Partido Liberal, como Sóstenes Cavalcante y Bia Kicis, denunciaron la “injusticia” y la “brutalidad” de la detención. Por su parte, el abogado Fábio Wajngarten calificó el arresto como “increíble” y “vergonzoso”, especialmente por realizarse un sábado y con el estado de salud del expresidente comprometido.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intentar perpetuarse en el poder mediante un golpe de Estado, constitución de una organización criminal armada, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio histórico. Desde el 4 de agosto estaba en prisión domiciliaria. La sentencia incluye además una inhabilitación política de ocho años después de cumplir su condena, que, de no mediar reducciones, se extendería hasta 2060, cuando Bolsonaro tendría 105 años.