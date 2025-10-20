Albares aboga por mantener las sanciones a Israel y reforzar las misiones de la Unión Europea en Gaza El ministro de Exteriores insiste en que aún no se han cumplido los objetivos del plan de paz de Trump y pide ampliar el mandato de las misiones europeas para garantizar alto el fuego y ayuda humanitaria

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, defendió este lunes la continuidad de las sanciones europeas a Israel, afirmando que los objetivos de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump aún no se han alcanzado. Entre ellos, destacó la liberación de todos los rehenes y la entrada efectiva de ayuda humanitaria en Gaza, que considera todavía «incipiente y frágil».

Albares subrayó que la Unión Europea está «muy lejos» de poder levantar las sanciones, en un contexto en el que algunos Estados miembros plantean priorizar únicamente el alto el fuego. El ministro advirtió que no puede repetirse la violación del alto el fuego, nuevos bombardeos o la suspensión de ayuda humanitaria.

Para garantizar la estabilidad, Albares propuso ampliar el mandato de las misiones civiles europeas en la franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo el paso de Rafá, con el objetivo de consolidar el alto el fuego y facilitar la entrada de asistencia. Además, defendió la necesidad de avanzar hacia la creación de un Estado palestino y la integración plena de Palestina en Naciones Unidas dentro de 12 meses.

El ministro también destacó el papel de la Unión Europea en la reconstrucción de Gaza, recordando que España copresidirá la próxima conferencia con sede en Egipto y reclamando que Israel libere impuestos y fondos retenidos a la Autoridad Nacional Palestina para garantizar una ayuda sin condicionamientos.