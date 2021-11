Rappel habla de su relación con Isabel Pantoja y Mar Flores en su regreso a la actualidad

Rappel ha reaparecido este fin de semana en la inauguración de la tienda de Susana Bix en el centro de Madrid y lo cierto es que nos hemos encontrado al vidente como siempre, simpático con la prensa y feliz de ser un referente para tantas personas. Como de costumbre, le hemos preguntado por todos los temas polémicos del momento y nos ha mostrado su más sincera opinión.

Sobre Isabel Pantoja, el vidente asegura que goza de buena amistad, así como con Paquirri: “Isabel siempre se ha portado fenomenal conmigo, donde la veo, antes de que vaya yo, viene ella a saludarme a mí. Paquirri era íntimo amigo mío, teníamos una amistad perfecta. Aunque se haya muerto, Paquirri para mí está vivo. En mi teléfono móvil cuando una persona se muere, no borro el teléfono, tengo muchos teléfonos y a veces me repaso esa lista y me emociono recordando de esa amistad”.

En cuanto a la relación de la cantante con sus hijos, Rappel se muestra tajante y hace una diferencia entre Isa Pantoja y Kiko Rivera: “Isa no está parida por ella, es hija porque es hija, pero su hijo es Kiko. No hay clases, pero a lo mejor a la hora de sentimientos, su hijo es su hijo. Mi intuición es que siempre sopesa más el cariño a su hijo porque es su hijo”.

Sobre a todas las informaciones que han salido a la luz de Mar Flores, confiesa: “Es muy buena amiga, divertida, simpática, una mujer súper amable, su hermano fue jefe mío en una época que yo estuve trabajando en televisión e igual. De la familia solo tengo cosas buenas qué decir. Conmigo no tiene una doble personalidad, con los demás no sé”.

Confiesa cómo se encuentra después de llevar tiempo desaparecido de los focos: “Estupendamente, gracias a dios, en mi casa, con mi gente. Sigo mucho con los teléfonos, ese es mi despacho, las consultas por teléfonos, escribiendo mis horóscopos porque consultas presenciales no hay”.