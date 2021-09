El hijo de Mar Flores desvela cómo está el corazón de su madre tras su tumultuosa ruptura con Elías Sacal

Consolidando poco a poco su carrera como actor después de su exitoso debut con ‘Toy boy’, Carlo Constanzia estrena ‘Fuimos canciones’, una comedia romántica que promete convertirse en el estreno del otoño en Netflix y donde comparte protagonismo con estrellas de la talla de María Valverde o Álex González, con el que además ha trabajado en la serie de Atresmedia que le lanzó al estrellato y con el que mantiene una buena amistad.

Inevitable preguntarle al actor si es exigente en el amor aunque, tan claro como siempre, confiesa que lo es “más en la cama”, apuntando que “mientras se quiera bien, de verdad, no hay que exigir, hay que dar espacio”. “El amor en sí es lo más bonito que te puede dar el amor”, asegura, desvelando que está soltero y sin compromiso, aunque con “muchas ganas” de enamorarse porque es “algo precioso”.

A pesar de que lo aclaró en su momento, Carlo ha vuelto a desmentir ningún tipo de relación con la chica desorientada que la policía encontró por las calles de Madrid a altas horas de la noche el pasado mes de abril y nos ha contado que el asunto está “en manos de mis abogados porque he tomado medidas legales”. “Era una mera invención y ya se verá, pero es un poco feo que uno se encuentre con noticias completamente falsas que no le pertenecen, sobre todo en un ámbito como la relación hombre mujer en un país como España. Una persona que trabaja con su imagen como yo”, se lamenta.

Muy unido a su madre, el actor nos cuenta qué le dice Mar Flores de su carrera profesional: “Está súper contenta, súper orgullosa y viendo que estoy empezando a salir para adelante en lo que me gusta, súper feliz”. “Más que consejos es lo que me ha enseñado durante toda su vida, disfrutar, ser feliz, educado y dar una buena imagen”, afirma.

“No impone ser hijo de Mar Flores. Es mi madre y yo encantado de hablar de ella, mientras sea para hablar bien no como hace otra gente que habla mal de su propia familia”, señala, sin entender como hay gente que habla mal de sus seres queridos: “Cada uno se tiene que guardar sus cosas en casa”, confiesa. ¿Una indirecta a los conflictos que ha protagonizado en televisión su primo, Diego Matamoros?

“Mi madre está muy bien, enamorada de sus hijos y feliz. No hay que tener a alguien para ser feliz”, asegura Carlo, confirmando que Mar no ha retomado su tumultuosa relación con Elías Sacal pero que a él no le importaría “mientras lleven las cosas bien”. Sin embargo, su respuesta cuando le preguntamos si guarda buen recuerdo del millonario mexicano deja entrever que no era santo de su devoción: “De Javier Merino, que es un tío cojonudo”.