Raphael: “Mi último concierto en Salamanca fue en 2018 y fue impresionante”

Mi forma de vivir es muy sana. Ni fumo ni bebo. Y me resguardo mucho de las noches con humedad, que es algo fatal para una garganta. Mi vida es muy normal y no tengo otros desgastes aparte de cantar.

Ese es el milagro de los milagros. Y mi mayor deseo es que no me abandone la voz, me retire cuando me retire, que creo que queda muchísimo para eso. Mi mayor deseo es que aguante hasta el final. Después de haber tenido una carrera tan espléndida daría muy mala impresión terminarla mal. Quiero cantar bien y con la misma potencia hasta el final. No depende de mí cuando me vaya a retirar, depende solo de mi garganta.

No sé exactamente en qué mes empecé. Pero yo cuento los años a partir de tener el carné de profesional con 17 años. Porque antes ya había cantado. Cantaba desde los cuatro años y era el solista de un coro, del coro de mi colegio, y era la voz primera del coro. Con ellos me llevé el primer premio en el Festival de Salzburgo (Austria), como la mejor voz infantil de Europa cuando tenía 9 años.

No sé por qué no lo hacen. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno ve su carrera a su manera. Y cuanto más público disfrute conmigo, mejor.

¿Y hace dieta, ejercicio o sigue alguna pauta especial?

Andar, ando. Pero más ejercicio no, que bastante hago en el escenario. Tan malo es no llegar como pasarse.

Repite Wizink Center en Madrid, con dos fechas, la misma semana del concierto en Salamanca.

Pero ahora vacunado con tres dosis y, contando la de la gripe, son cuatro vacunas.

¿Cuál es su rutina en un día de concierto como el de Salamanca?

Procuro hablar lo menos posible. Me ha venido muy bien el teléfono móvil: todo lo que tengo que decir lo digo por whatsapp. Estoy todo el día sin hablar, solo en mi suite o en mi habitación de hotel o en mi casa. Solo uso la voz para cantar y siempre está limpia y fresca. Hablar cansa más que cantar para las personas que usamos la garganta como arma de trabajo. Por eso conviene que esté lo más descansada que se pueda. Yo aguanto lo que sea cantando.

Raphael disfruta mucho en el escenario.

El escenario es mi casa. Tengo dos casas: la casa donde duermo y el escenario. En casa tengo un estudio, que es donde ensayo y hasta grabo en ocasiones. Pero para grabar siempre me gusta salir fuera de mi casa. Estando en casa no parece que estés cantando en serio y al tener que salir a un estudio, el cuerpo se prepara para cantar con seriedad.

¿Tiene muchas chaquetas de lentejuelas?

No muchas. No me preocupa mucho: me pongo un jersey negro y un pantalón vaquero negro... Cuando hice “Loco por cantar” iba vestido de cuero y me gusta llevar telas livianas, que no sean pesadas, sobre todo cuando hace calor.

Ha grabado “Raphaelismo”, una serie documental.

Se empezará a emitir en enero y es impresionante. No os la podéis perder. Es maravillosa.

Ha participado su familia, sus compositores, cineastas, otros artistas...

Lo importante es cómo está hecha la serie. La gente la va a disfrutar mucho. Se ha leído mucho sobre mí, pero aquí hay mucho material inédito y testigos de la época. Y yo soy yo mismo y nadie me interpreta a mí. Es maravillosa, maravillosa. Y están todas las épocas de mi vida artística, desde mis comienzos a cuando me lancé a conquistar el mundo.

Cuando echa la vista atrás, ¿cree que su vida ha pasado más deprisa que las del resto de los mortales?

Creo que sí da esa impresión porque estoy siempre en movimiento y eso aligera las cosas. Y de repente digo: hoy estoy en México y ayer estaba en Rusia.

Contó que en una época bebía del minibar de los hoteles porque le ayudaba a dormir. Luego superó un trasplante de hígado.

Me costó disgustos. No estaba preparado para aquello porque yo nunca he sido bebedor. Tomaba pastillas para dormir, ordenadas por el médico, porque dormía muy mal en aquellos tiempos. Y de pronto descubrí las botellitas de vodka que estaban en los minibares de los hoteles. Y también descubrí que con eso dormía, inocente de mí. Afortunadamente, estaba el doctor Enrique Moreno al acecho y me dejó fantástico. Tan fantástico que ya llevo casi 20 años trasplantado.