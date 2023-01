Preocupante estado de salud de María Teresa Campos

Preocupación en torno al estado de salud de María Teresa Campos. En los últimos días han sido varios los medios de comunicación que han activado las alarmas acerca de cómo se encuentra la veterana presentadora, a la que apenas hemos visto en los últimos meses

La malagueña, de 81 años, apenas sale de su domicilio - donde se encuentra permanentemente acompañada por sus hijas, su fiel chófer Gustavo o alguna de sus íntimas amigas - pero lo que ha dejado entrever que algo no va bien no es esta ‘retirada’ del foco mediático, sino el hecho de la comunicadora tendría restringidas las llamadas y tan solo cogería el teléfono a su familia y a su entorno más cercano.

Según ‘El Español’, Terelu Campos y Carmen Borrego intentarían así “blindar” a su madre de cualquier estímulo exterior que pudiese ser perjudicial para ella porque, además de velar por el bienestar de la presentadora, también estarían protegiendo su imagen pública. Una medida con la que la propia Teresa estaría de acuerdo.

Y, confirmando que su salud no atraviesa por su mejor momento, la emblemática comunicadora ha ingresado esta mañana en la clínica madrileña de La Luz para someterse a diferentes pruebas médicas. Una hospitalización que ha trascendido a mediodía y que ha desatado una gran preocupación aunque, como ha asegurado Carmen Borrego - que no se separa de su madre en estos momentos - no se trata de un ingreso sino tan solo de una revisión y, si todo va bien, en pocas horas podrá regresar a su casa.