La actriz catalana Rosa Maria Sardà ha muerto en Barcelona a los 78 años víctima de un cáncer, ha informado este jueves la Academia del Cine en un tuit recogido por Europa Press.

Sardà había ganado dos premios Goya como Mejor Actriz de Reparto, por ‘Sin vergüenza’ y ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’, recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia, y entre sus últimas películas se encuentran ‘Ocho apellidos catalanes’, ‘La Reina de España’, ‘Segunda oportunidad’ y ‘Salir del ropero’.

En las últimas semanas, el periodista Jordi Évole había entrevistado a la presentadora y humorista, donde habló de la enfermedad que padecía desde hacía años. “No estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida”, explicó la actriz, donde afirmó estar enferma, y no de una enfermedad que se dice por ahí, avisó.

“Yo tengo un cáncer pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan. Es un cáncer que está controlado”, añadió Sardà. Sin embargo, avisó: “Yo no lucho contra nada. No se lucha contra un cáncer. El cáncer es invencible, no se lucha”, y añadió que es una cuestión de que los que se ocupan del paciente tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones. “Pero no se trata de un ‘match’ a ver quien gana. El cáncer siempre gana”, sentenció.