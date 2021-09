Muere Antonio Gasset, exdirector y presentador de ‘Días de cine’

El periodista y crítico cinematográfico Antonio Gasset, ha fallecido a los 75 años, según ha informado este miércoles la Academia de Cine, que le reconoció con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez en 2011.

Por su parte, RTVE ha recordado que Gasset llegó a ‘Días de cine’ en 1994 y ha destacado que, bajo su dirección, el programa logró el premio de la Academia de la Televisión al mejor programa divulgativo (2002) y una mención especial de los Premios Ondas en 1997. Fue periodista, actor, subdirector del programa ‘Informe Semanal’ de TVE y divulgador cinematográfico. Participó en varias películas de los años 70 y comienzo de los 80, entre ellas ‘Arrebato’. También dirigió varios cortos, entre ellos ‘Los hábitos del incendiario’.

La Corporación pública ha recordado cómo Gasset explicaba que la idea de soltar frases lapidarias en sus entradillas fue “totalmente espontánea”. “Una de mis principales adicciones es el humor. Me ha salvado de grandes catástrofes. Esto, unido a una cierta socarronería y mala uva propias de mí, me movieron a hacer esos comentarios. En los años que llevo haciendo entradillas, nunca he dedicado más de cinco minutos a pensar qué voy a decir”, decía.

“Es una especie de humor cáustico y espontáneo. Era muy poco reflexivo y tuvo su época”, reconocía tras su jubilación y confesaba que vivía con distancia la actualidad cinematográfica. “La verdad es que en mi vida siempre ha habido una cierta y simpática impostura. Adoro y amo el cine, pero nunca he sido un cinéfilo enloquecido”.

RTVE ha apuntado que Gasset fue rostro visible del programa hasta 2007, cuando se despidió de la audiencia desde el Festival de Berlín. En 2011, la Academia de Cine le concedió el premio Alfonso Sánchez por su trabajo como periodista cinematográfico, destacando que “sus vitriólicos e ingeniosos comentarios le convirtieron en un presentador fetiche para numerosos espectadores noctámbulos”.