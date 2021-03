Mila Ximénez ha tenido que ser ingresada de urgencia en el Hospital La Luz de Madrid por una complicación de su estado a consecuencia del cáncer de pulmón que padece desde hace casi un año. Así lo asegura la revista ‘Semana’ en su portada de este miércoles. La colaboradora de ‘Sálvame’ ingresó en el centro madrileño este lunes, lo que explica su ausencia del programa de Telecinco durante esta semana.

Mila, que lleva cerca de un año luchando contra un cáncer de pulmón, está acompañada en todo momento por su hermana y su cuñado, que según la revista no se separan de ella. Afirman que “su entorno muestra preocupación” ante este nuevo ingreso hospitalario, si bien no se ofrecen más detalles sobre su estado. A principios de marzo, la colaboradora explicó en ‘Sálvame’ que su evolución no estaba siendo como esperaba y que había sufrido complicaciones: “Todo se decide estas dos semanas porque se ha complicado una de las zonas, que se ha disparado. Dentro de dos semanas me hacen un tac, escucharé a mi doctora y tomaré una decisión. O la decisión de continuar o de no querer vivir así”, dijo en Telecinco.