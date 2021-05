Mila Ximénez habla a corazón abierto de su cáncer

La mejor forma de luchar contra una enfermedad es darle visibilidad. Mila Ximénez ha optado por esta opción para recargar energías y seguir peleando contra el cáncer de pulmón que sufre desde hace un año. Aunque esta situación la apartó del plató de ‘Sálvame’, Mila Ximénez, que este viernes cumple 69 años, no ha dejado de luchar ni un solo día contra este maldito cáncer que llegó a su vida cuando menos lo esperaba. Acompañada por sus hermanos y su hija Alba, son muchos los días que hemos visto como la periodista acudía a la Clínica la Luz para recibir su tratamiento. También rostros conocidos como Belén Esteban se han dejado ver con ella mostrándole todo el apoyo posible durante estos momentos.

A pesar de que Mila Ximénez está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, la periodista ha querido reconocer una cosa buena que se lleva de esta situación, y es haberse dado cuenta de que está rodeada de muchas personas que no la dejan sola ni un instante. “Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan”, ha señalado la colaboradora.

Estas palabras han sido concedidas al diario ‘ABC’, donde se ha querido mostrar optimista a pesar de la situación que está atravesando. La enfermedad de Mila Ximénez provocó cierta sensación de frío en el plató de ‘Sálvame’ en el momento que lo comunicó, ya que muchos colaboradores del programa no pudieron ocultar su emoción al escuchar a la compañera con la que tantas tardes, tertulias y también polémicas habían compartido.