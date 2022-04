‘Mi Rey caído’, el libro que muestra a Juan Carlos I más allá de la corona

Seis meses después de su publicación en Francia, donde causó un gran revuelo, ‘Mi Rey caído’, el libro que Laurence Debray, biógrafa oficial del Rey Juan Carlos ha escrito sobre su vida, llega a España. Para presentarlo, la periodista ha visitado España y, en contacto directo con el Emérito - al que ha visitado en varias ocasiones desde que se instaló en los Emiratos Árabes en agosto de 2020 - ha contado cómo se encuentra y cómo es su relación con su hijo, el Rey Felipe VI.

A la presentación del libro en Madrid, en el Espacio Bertelsmann, acudieron rostros conocidos como Rafael Spottorno - ex jefe de la Casa de S.M. El Rey - y Beatriz de Orleans, una de las mayores defensoras del Emérito, y en ella Laurence Debray ha explicado qué podemos encontrar en ‘Mi rey caído’, un fascinante relato sobre la vida de Don Juan Carlos desde su infancia en el exilio hasta su llegada al trono designado por Franco, siendo una pieza fundamental en la consolidación de la democracia en nuestro país. También, y como no podía ser de otra manera, la autora no pasa por alto los escándalos protagonizados por el Rey y su última etapa en el ‘exilio’ dorado de Abu Dhabi.

“Pretendo dar una visión muy personal del hombre que hay detrás del Rey, del personaje público. Es un relato, es mi Rey, es una versión subjetiva de él con sus sombras también” explica la francesa sobre qué nos encontraremos en ‘Mi Rey caído’, donde no pasa por alto la ‘complicada’ relación que el monarca mantiene con su familia.

Cercana al Emérito, la autora prefiere no entrar en detalles acerca de cómo es la relación entre Don Juan Carlos y Doña Sofía, “un tema delicado”, pero sí reconoce que aunque hay una “relación de respeto”, ésta es “distante”. “Ella sigue siendo la gran profesional y él es el primero en reconocerlo”, señala.

Más explícita se ha mostrado Debray al hablar del trato que el Rey Felipe VI tiene con su padre: “Hubo una ruptura institucional desde que llegó su hijo al poder. En realidad, son dos reyes y son padre e hijo. Hay un rey que recibe la corona de un padre con la herencia y con un cierto estilo y luego quiere romper, aunque la base es la del padre”. Sin embargo, eso no impide que Don Juan Carlos esté “muy orgulloso” de su hijo, de quien siempre dice que “está muy bien preparado y lo hace muy bien”.

¿Cómo es la vida del Emérito en los Emiratos Árabes y cómo se encuentra de salud? Tal y como asegura su biógrafa, “lleva una existencia cómoda pero sencilla” y, físicamente “está mejor que cuando se fue de España. Camina mejor que antes”. “Está delgado, hace ejercicio, se cuida mucho”, revela.

A pesar de que está “preocupado”, Don Juan Carlos “aguanta mucho, no se queja” y se “toma con filosofía” su situación y, aunque “tiene muchas ganas de volver a España, no hay nada planificado aun y nadie lo sabe, ni él tampoco”. “Su objetivo sigue siendo regresar a casa y seguro que cuenta los días fuera de España”, ha apuntado, revelando que el Emérito “está a la expectativa”. “Son ya casi dos años fuera de su casa y ya se está haciendo un poco largo, sobre todo a su edad”, afirma.

Evitando entrar en los problemas judiciales del Rey, un tema del que no ha hablado “nada” con él, Laurence sí se ha pronunciado sobre el error que Don Juan Carlos cometió al entablar una entrañable amistad con Corinna Larsen: “Es obvio que no la escogió muy bien pero quizás él no se dio cuenta sobre el momento”. “Será el amor, será el amor que vuelve ciegos. El amor te ciega y no se imaginaba que iba a tener tantos juicios” concluye.