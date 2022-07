Marta Riesco quiere casarse y tener hijos con Antonio David cuanto antes

“Tras la tempestad llega la calma”. Es un dicho que en el caso de Marta Riesco se cumple a la perfección, ya que tras unos meses convulsos después de que relación con Antonio David Flores saliese a la luz, la tranquilidad ha vuelto a la vida de la reportera, que confiesa estar en el mejor momento de su vida y nos habla, a corazón abierto, de lo enamoradísima que está del ex de Olga Moreno.

Encantada con esta nueva etapa alejada del foco mediático tras acaparar titulares durante meses, la periodista de ‘El programa de Ana Rosa’ - a la que apenas vemos ya en pantalla - admite que se le pone “la piel de gallina” cuando piensa en lo “feliz” que es: “Ya era hora. Bastante mal lo he pasado y me lo merecía. Ojalá quedarme así por favor”.

Recién llegada a Madrid tras unas vacaciones de ensueño con Antonio David, Marta nos cuenta que, además de los planes en pareja - en los que no han faltado cenas románticas ni interminables jornadas de playa - si algo le ha gustado es “poder compartir momentos con Rocío Flores” este verano: “La quiero muchísimo. No hay ningún problema, estamos muy unidos todos y eso es algo que iba a pasar en el momento en el que nos dejaran respirar. Que dure la calma”.

Afirmando que a pesar de estar ‘desaparecida’ mediáticamente continúa trabajando y pronto podrá contarnos sus nuevos proyectos profesionales, Marta se muestra más cómoda que nunca frente a las cámaras y no duda en hablar de lo feliz que está al lado del ex de Rocío Carrasco, al que no ha dudado en mandar un mensaje muy claro: “Antonio David, lo quiero todo contigo. Me quiero casar, tener hijos. Estoy loca de amor, loca de contenta” admite, asegurando que aunque cree que todo llegará, “por el momento no vamos a dar el paso”.

Sobre Olga Moreno, Marta prefiere no hablar ni valorar su decisión de no entregar el cheque al ganador de ‘Supervivientes’ en la gala de este jueves y, aunque confiesa que no ha hablado con ella, sabe que está bien y tranquila.