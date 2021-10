Los rescoldos de la boda de Anabel Pantoja: el enfado de Kiko Rivera

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha dado mucho de qué hablar, pero la última noticia que nos ha llegado es el distanciamiento que puede haber surgido de nuevo entre Kiko Rivera y la recién casada. Al parecer el dj ha dejado de seguir en redes sociales a la sobrinísima y esto ha desatado todas las alarmas. Tal y como se comentó en ‘Sábado Deluxe’, al marido de Irene Rosales no le ha gustado ver los vídeos de fiesta de su prima después de haber fallecido su abuela.

Mientras tanto, Anabel y Omar son el puro reflejo de la felicidad y ahora, de la tranquilidad, después de que todo haya pasado y encontrarse con amigos en uno de los lugares más paradisiacos de las Canarias.

Todo lo bueno llega a su fin y nosotros hemos sido testigos de cómo Anabel Pantoja y su marido se despiden de Isa Pantoja, Asraf, Albertito, Raquel Bollo y su hija Alma. Y es que la sobrina de la Pantoja y su marido les acompañaron al ferry que les lleva a Lanzarote.

También hemos podido ver a Anabel Pantoja y nos ha contado cómo ha sido la celebración de su boda: “Me he divertido mucho. Me da mucha pena que se vayan ya pero, lo que mal empieza bien acaba”. La sobrina de Isabel Pantoja nos ha justificado las ausencias en la celebración de su boda: “Las personas que no han estado es que no han podido estar, con sus motivos justificadísimos, así que ya está, no le voy a dar más vueltas. Yo estoy tranquila y ya terminó y a seguir”.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez han disfrutado de las playas de La Graciosa con unos amigos en el día de ayer, muy relajados y con los rostros llenos de felicidad el matrimonio se ha mostrado de lo más contento después de uno de los días más felices de su vida.