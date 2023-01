Los problemas del divorcio entre Ana María Aldón y José Ortega Cano

Esperada, pero no por ello menos sonada, ausencia de Ana María Aldón en la inauguración del museo taurino de José Ortega Cano que abrió sus puertas por todo lo alto este jueves en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Dispuesto a que nada enturbiase su gran día, el maestro echaba balones fuera al ser preguntado por su exmujer, asegurando que desconocía si finalmente asistiría al evento: “No lo sé, no tengo ni idea, no he hablado con ella”.

No fue del todo sincero, ya que al margen de que la diseñadora ‘pintase’ más o menos en el evento - que no se perdió el pequeño José María, el hijo que tienen en común - la realidad es que su relación atraviesa por su peor momento y lo que parecía que iba a ser una separación cordial se ha complicado y parece haber llegado a un punto de no retorno

Tal y como ha contado Paloma G. Pelayo en ‘El programa de Ana Rosa’, la expareja está teniendo problemas en la firma de su divorcio y, a pesar de que la propia Ana María reveló hace semanas que habían llegado a un acuerdo y tan solo quedaba ratificarlo ante un juez, lo cierto es que oficialmente no está firmado y las relacionees entre ambos “no son precisamente fáciles”.

Antonio Rossi, por su parte, sostiene que Ortega y la andaluza “están a la gresca, en su peor momento”, y Marisa Martín Blázquez - compañera de la gaditana en ‘Fiesta’ - ha ido más allá y ha revelado que la expareja “no se dirige la palabra”. “Cuando Ana María va a la casa de Ortega a buscar al niño lo hacen todo a través de la empleada del hogar. Lo que parecía que iba a ser un divorcio cordial se está poniendo muy complicado” ha asegurado.

Por el momento, Ana María Aldón guarda silencio, pero será este fin de semana cuando reaparezca en ‘Fiesta’, hable en primera persona de su tensa relación con Ortega Cano y explique por qué no asistió a la inauguración de su museo.