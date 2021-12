Los motivos de la ruptura entre Almucena Cid y Christian Gálvez

A pocos días de acabar este 2021, saltaba la sorpresa con el anuncio de la sorprendente separación de Christian Gálvez y Almudena Cid. El presentador y la exgimnasta rítmica habrían acordado tomar caminos separados el pasado mes de noviembre, después de haberse dado el ‘sí, quiero’ hace ya once años.

Él fue el primero en romper el silencio que impera en la expareja y, a través de sus redes sociales, aseguró: “Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento”, ha empezado diciendo Gálvez en su perfil de Instagram, tal y como relata 20Minutos.

“Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender”, ha reflexionado, antes de dar un mensaje de agradecimiento. “Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas. Felices fiestas”.

Después, ha sido ella la que ha hablado del amor en una reciente entrevista, publicada después de que saliera a la luz su ruptura con el presentador. “El amor a veces duele porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente”, ha confesado.

Sobre los motivos de la ruptura poco se saben, aunque ahora una fuente cercana a ellos ha arrojado un poco de luz. “La rutina ha hecho mucho daño y los dos lo han intentado hasta el final, pero no ha podido ser”, ha contado una persona muy cercana a ellos al portal JALEOS, que indica que ha podido saber que ambos lo han intentado todo hasta el final, aunque no ha podido ser.

Según la misma fuente, la decisión definitiva la tomó la exgimnasta. “Siempre hay quien emprende la iniciativa y en esta ocasión ha sido así. Él ha comprendido todo y sabe que es lo correcto”.

Aun así, indica, la expareja sigue manteniendo una excelente relación, fruto del cariño que se tiene. “Para Christian, Almu es fundamental. Y así seguirá siendo pese a la ruptura. Darse cuenta de que no se adoran como antes ha sido demoledor, se han visto arrastrados por un desgaste”.