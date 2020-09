Las reveladoras declaraciones de Isabel Pantoja sobre la boda de su hija Chabelita

Isabel Pantoja ha reaparecido después de haber estado “recluida” en Cantora durante los últimos meses. La pandemia del coronavirus la ha tenido alejada del foco mediático y, preocupada por la salud de su madre, doña Ana, la tonadillera ha evitado salir de su famosa finca en la medida de lo posible.

Sin embargo, toca volver al trabajo, y el estreno de “Idol Kids” - talent musical en el que debuta como jurado - el próximo lunes en Tele 5 la ha obligado a abandonar Cantora y viajar a Madrid para presentar y promocionar su nuevo programa.

Isabel, radiante con un conjunto estampado en tonos azules y su melena ligeramente ondulada y recogida a un lado de la cara, ha cautivado a todos con su simpatía y su cercanía. Al lado de Jesús Vázquez, presentador del espacio, y de Edurne y Carlos Jean - sus compañeros en el jurado del concurso musical - la viuda de Paquirri ha contestado a todas las preguntas sin perder la sonrisa.

Emocionada, Pantoja ha confesado que durante la grabación del talent “me he reído y he llorado. Creo que he llorado más de lo que he reído. En mis casi 50 años de carrera es la primera vez que hago esto. Me ha costado muchísimo apretar el botón... me veía tan reflejada en esos niños que salen a cantar tan pequeños...”. “Ha sido casi como un regalo de Dios”, añadía la cantante.

Después de confesar que en el programa ha “hecho de madre y también de abuela de esos niños”, la artista ha revelado pícara que sus compañeros Edurne y Carlos Jean incluso le pusieron un “mote”, pero no ha querido desvelarlo por el momento.

La tonadillera, emocionada y al borde de las lágrimas, ha revelado que su madre se encuentra “bien” de salud, que “es lo más importante después de lo que ha pasado en este país. Y hay que darle las gracias a Dios para que esto se vaya”. Muy seria, Pantoja ha pedido a todo el mundo que “lleven la mascarilla puesta a todos los sitios por Dios”.

Isabel, que ha sido entrevistada - por sopresa, puesto que no la habían avisado - por su “yerno”, Asraf, ha confesado también cuál de sus nietos es más artista y si vería a alguno participando en “Idol Kids”: “A mi Carlota que es la que más arte tiene del mundo. También mi Ana. Mis nietos son musicales los cuatro, pero las más musicales son Ana y Carlota”

Pero, además del que promete ser el talent musical de la temporada, Isabel se ha tenido que someter, primero en “El programa del verano” y posteriormente en “Ya es mediodía” a las temidas preguntas acerca de una posible boda de Isa y su novio, el modelo Asraf Beno.

Aunque al principio Pantoja aseguró que “me entero por ustedes porque a mi no me han dicho nada”, y “espero que cuando sea cierto mi hija me lo diga por lo menos para hacerme el traje” cuando se ha visto cara a cara con Asraf, la tonadillera se ha soltado y ha confesado, por primera vez, qué le parecería que su hija se casara con el modelo.

Con su característica mirada que si se dirige a ti te fulmina, Isabel se ha soltado: “Quiero dejar claro que a mi nadie me ha hablado de boda, ni él ni mi hija. Me he enterado por la tele. Nadie me ha hablado nada. Os tiene que parecer a vosotros bien. A mi, mientras seáis felices, es lo único que quiero. Yo no puedo opinar. Cuando

Más clara que nunca, además, la cantante ha confesado que Asraf “no me caia bien, la verdad. Hubo cosas que no me gustaron pero se aclararon en su momento y nada, ya es de la casa ¿no? Yo lo que quiero es que le haga muy feliz. Que se hagan muy felices los dos, que se respeten y si se quieren casar, que se casen”.

Después de dar su “bendición” al modelo para casarse con Isa y exclamar que Asraf no había pensado que ella sería su suegra “ni en sus mejores sueños”, una enfadada Pantoja ha querido dejar claro que nunca ha habido guerra en su familia: “Ay Dios mio con eso de la paz.. no se de donde se sacan eso de la paz. Siempre ha habido paz. Vamos a decir la verdad que cuando yo he dicho antes no me gustaba, pero no pq no me guste Asraf porque es un buen chico, alto, guapo, quiere mucho a mi hija q es lo mas importante. A mi nieto también q es importantisimo, es simpático.. pero hubo un momento que a mi no me gustaron cosas y se lo dije. Se aclararon y ya está. Nada más”.

Por último, después de “dar la venia” a Isa y Asraf para una futura boda, ha aclarado que no va a vivir con la pareja: “Veré a Asraf cuando mi hija venga a mi casa. Es lo que voy a vivir con él. Soy una suegra muy atípica. Voy donde me invitan. Donde no me invitan no voy”.

Toda una declaración de principios por parte de Isabel Pantoja que, nos lo parece a nosotros, ¿o no está tan satisfecha con esta boda como quiere hacer ver?