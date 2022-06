Las familias que le duelen a José Manuel Parada

Todo el que conoce a José Manuel Parada sabe que es un animal del medio que no tiene pelos en la lengua y que siempre opina con total libertad y respeto sobre los temas de actualidad. En esta ocasión hemos hablado con él sobre todas las polémicas que hay servidas en televisión y se ha mostrado de lo más contundente.

El periodista ha opinado sobre la nueva Isabel Pantoja y asegura que debería salir más veces de Cantora y relacionarse con su entorno: “le vendría bien que se relacione y que no esté en Cantora tan sola. Yo creo que tiene que recuperar un poco la relación con sus hijos, la relación con sus amigos, la relación con el trabajo. Yo le deseo lo mejor”.

También ha confesado que ha dejado de ver los programas actuales de televisión para no ver cómo se han separado las familias que él conoció tan unidas: “veo muy poco ya esos programas porque son gente a la que conozco de toda la vida. Les he conocido que eran familia muy unida”.

Tanto el clan Pantoja como el clan Carrasco son algunas de las familias que le duele ver separadas: “ahora, ver a Isabel que no se habla con su hijo, el hijo que habla mal de su madre, ver a Rocío hablando mal de sus tíos, que antes eran los que la cuidaban. No entiendo nada, cómo encima les tengo cariño a todos y les tengo respeto a todos, no me quiero decantar por ninguno”.

Y como no podía ser de otra manera, José Manuel prefiere quedarse al margen: “no sé quién tiene la razón ahí, yo los he conocido en una época en que eran familias súper unidas, ahora los veo súper desunidos, me da mucha pena”.

En cuanto a Rosa Benito y Amador Mohedano, que aparecerán esta noche en ‘Déjate querer’ el periodista opina que deberían volver: “a mí me gustaría que estuvieran bien, que se llevasen bien. Soy más de querer que de odiar, que la familia se quiera, que los amigos se ayuden”.