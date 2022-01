Las cartas de amor entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja mientras él estaba en la cárcel

Julián Muñoz ha decidido hacer públicas algunas de las anotaciones que escribió en un cuaderno mientras estaba en la cárcel, relatando su día a día y el contenido de las cartas que se enviaba con Isabel Pantoja. El exalcalde de Marbella ha asegurado en su docuserie que ha comenzado a emitirse este viernes en Telecinco que solo pensaba en una cosa mientras hacía sus labores. “Tenía una obsesión: Isabel Pantoja”, ha declarado. 20Minutos se hace eco de este inicio y sus confesiones.

“Mi desahogo personal era podérselo contar a un papel porque no se lo podía contar a nadie más”, justificó así lo que le llevó a plasmar sus pensamientos en este pequeño diario.

Aseguraba que se derretía cuando le llamaba “mi chiquitito” y que sentía lo mismo que él en ese momento, según le decía ella misma cuando hablaban y le respondía a sus cartas de amor.

“Hablar con ella me mantiene con fuerzas”, escribió, añadiendo que se distraía haciéndole una “cancioncilla” con la que le volaba “la mente hasta ella y me siento muy cerquita de su corazón”.

“Me muero por ti, gitanita. Me vuelvo loco”, eran algunas de las palabras que le dedicaba a la que era su novia. “Me ha jurado que ha leído mil veces las cartas y que me quiere con locura, soy su amor”.

Además, ha asegurado que la cantante se mostró preocupada por él después de verle en prisión por primera vez. “Le preocupa que coma, dice que estoy muy delgado”, leyó de sus escritos.

Entre ellos, también se dedicaban piropos y comentarios sexuales con los que Julián Muñoz se imaginaba desnudándola y duchándose con ella. “¿Te guardarás el cuerpecito para mí?”, le decía, a lo que ella asentía que “sí, que no estaba con nadie porque no tenía ganas”. “Debía estar muy enamorado o poseído”, ha reflexionado.

“Me produce vergüenza y rabia el haber querido a una persona tanto, parezco un niño, no un hombre hecho y derecho, yo allí en la cárcel lloraba por ella y no me daba vergüenza que me vieran. Tengo sentimientos enfrentados”, ha concluido después de releer sus palabras.