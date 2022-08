Las caídas que han hecho vivir un infierno a Chelo García Cortés

Chelo García Cortés regresaba este viernes al ‘Deluxe’ después de su aparatosa caída en la ‘Sálvame Fashion Week’. Recordemos que justo cuando comenzaba el desfile, la colaboradora se caía y se rompía el radio... provocando que desapareciera todos estos meses de televisión para recuperarse, pero, ¿cómo lo ha vivido la periodista?

“Me he tenido que romper el radio para notar que no me habéis dejado ni un día sola” comenzaba diciendo la colaboradora y es que, tal y como comentaban sus compañeros, Chelo llevaba un tiempo más antes de la caída, siendo ésta la que terminó de hundirla psíquicamente. “Este radio me ha marcado demasiado, yo creo que al final va a ser positivo y sobretodo ha habido momentos muy duros en casa” añadía en su entrada a plató.

Lo que parecía una simple rotura, se complicó y Chelo García Cortés ha llevado fatal su tiempo de inactividad: “En casa ha sido angustioso, desastroso... la cabeza, me daba miedo no poder volver aquí. Para mí el trabajo es, yo sé la edad que tengo, pero creí que no podía volver, yo cuando veía la mano que no reaccionaba... he hecho dos horas diarias de rehabilitación porque yo quería volver a valerme por mí misma”.

A su baja se le sumó una caída de Marta que terminó por rematar el mal momento que estaba pasando la colaboradora: “El 10 de junio Marta tiene un accidente en casa de la manera más tonta: yo estaba en el salón, ella estaba regando tan tranquila y de repente se cayó de pie en la piscina y como es muy dura para el dolor, yo pensé que no se había hecho nada. Pasaron unos días que ella no podía poner el talón en el suelo hasta que la cogí y le dije que teníamos que ir al médico... y bueno, ha sido horrible. Se ha movido en una silla de ruedas”.

La colaboradora regresaba por todo lo alto asegurando que le hacía mucha ilusión volver a los focos porque es una trabajadora insaciable y no quiere dejar de trabajar. Además, aseguraba que quería celebrar por todo lo alto su amor con Marta, ya que cuando se casaron no hicieron nada...

Su entrevista culminó con la llamada de su pareja, que pregonaba su amor por ella por televisión, dejando claro que está locamente enamorada de Chelo. Juntas han podido pasar este momento tan complicado en sus vidas y ahora, no nos cabe duda de que todo lo que les espera es bueno.