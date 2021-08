La sobrina de la reina Letizia denuncia el acoso recibido en redes: “tus cosas las pagamos todos los españoles”

Adquiere cada día más repercusión mediática. Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, se ha convertido en un rostro habitual de la crónica social, aunque muchas veces sus páginas las ocupe por motivos que exceden a sus proyectos profesionales y transcienden al terreno personal.

En esta ocasión, Carla Vigo ha querido denunciar el acoso al que se ve sometida en redes sociales. “El otro día me dijeron que si era igual de facha que mi abuela Menchu. ¿por qué tengo que aguantar que una persona que no me conozca diga esto y más de una persona que ya no está?” confesó ciertamente indignada y llena de incomprensión la sobrina de la reina Letizia.

Y es que tras la muerte de Menchu Álvarez del Valle y la publicación de su entrevista póstuma en la que dejaba constancia de sus inclinaciones políticas, la joven ha vuelto a revivir la pesadilla que ya vivió en 2020. En pleno año pandémico, Carla también fue víctima del acoso de las redes sociales. Desde Alemania, donde se instaló para tomar distancia y aprender alemán, les pidió a sus haters que vivieran y dejaran vivir, tratando de esta manera de encontrar algo de paz.

Lejos de ser oídas su súplicas, la situación se ha agravado. Visiblemente afectada, Carla nos ha explicado en exclusiva que no solo le echan en cara las palabras de su bisabuela sino también le critican que sea familia de la reina: “Muchas veces sí, sobre todo me lo dicen por el dinero. Me dicen tus cosas las pagamos todos los españoles, no perdón yo pago mis impuestos y trabajo. lo único que tengo del estado es la pensión de mi madre, como cualquier persona. yo me mantengo sola”.

Pero no son todo malas noticias en la vida de Carla. Mientras su tía Letizia y sus primas Leonor y Sofía se encuentran en Palma de Mallorca, ella se vuelca con el proyecto con el que le hubiera gustado sorprender a su bisabuela: “Queríamos hacer una canción a mi abuela Menchu pero no llegamos a tiempo y la cantaremos en algún momento. se iba a componer antes. quería subir a asturias a cantársela pero no llegamos. representa mi relación con ella y lo que la quería”