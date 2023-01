La respuesta de Shakira a la primera imagen ‘oficial’ de Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía están más enamorados que nunca y en nada parece haber afectado a la pareja los dardos que Shakira les dedica en su última canción con Bizarrap, ‘Session #53’. Y qué mejor que desmentir los rumores de crisis que les han perseguido en las dos últimas semanas que ‘oficializando’ su relación a golpe de fotografía romántica en Instagram. Eso ha debido pensar el exfutbolista que, poco dado a compartir parcelas de su vida privada en sus redes sociales, ha dado un paso al frente publicando su primera imagen con su novia.

Una ‘declaración de amor’ a Clara que coincide con los rumores de embarazo en la pareja después de haber sido pillados comprando presuntamente un test de embarazo en una farmacia de Barcelona. ¿Tan en serio van que podrían convertirse en padre de su primer hijo en común en los próximos meses? Su entorno desliza que no y que las imágenes no son actuales, pero por el momento Piqué guarda silencio.

Mientras tanto, Shakira sigue volcada en sus hijos mientras ultima los detalles de su nueva canción, una nueva ‘vendetta’ contra el exfutbolista que podría ver la luz el día en el que Gerard cumple 36 años y ella 46, el próximo 2 de febrero. Así, horas antes de celebrar el 8º cumpleaños de su hijo Sasha con una gran fiesta en su mansión de Esplugues de Llobregat, la cantante acompañaba a sus pequeños a sus clases de taekwondo.

Poco después veíamos a la colombiana abandonando su casa con su hermano Tonino para ir a recoger a sus hijos; un momento en el que aprovechamos para preguntarle por la imagen que Piqué ha compartido con Clara en sus redes sociales y por los rumores de embarazo. Muy seria y con unas maxi gafas de sol negras Shakira ha ignorado las preguntas, aunque sí ha subido el volumen de la canción que estaba sonando en su coche en ese momento, ‘I’m addicted to you’.

Un tema que lanzó en 2013 - en el mejor momento de su relación con el exfutbolista - y cuya letra reflejaba lo enamorada que estaba de él: “Debe ser el perfume que usas / O el agua con la que te bañas / Pero cada cosita que haces / A mí me parece una hazaña / Me besaste esa noche / Cual si fuera el único día de tu boca / Cada vez que me acuerdo /Yo siento en mi pecho el peso de una roca (...) I’m addicted to you / Porque es un vicio tu piel / Baby i’m addicted to you / Quiero que te dejes querer”