La reacción de Peter Dinklage al ‘remake’ de Blancanieves y los siete enanitos: ‘Puta historia retrógrada’

Disney está preparando un remake en imagen real de Blancanieves y los siete enanitos que contará con Rachel Zegler como protagonista. La idea no ha gustado al actor Peter Dinklage, que ha cargado contra la producción.

“Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Igualmente estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo. Para mí no tiene sentido”, dijo el protagonista de Juego de Tronos en una entrevista con el podcast WTF.

“Son progresistas en un aspecto pero a la vez hacen esta puta historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Acaso no he hecho nada para promover la causa desde mi espacio? Supongo que no he hecho suficiente ruido”, lamentó.

El intérprete no cree que la historia de Blancanieves deba censurarse, pero sí aboga por una versión que elimine las tramas controvertidas. “¿Y si contamos la historia de Blancanieves pero con un giro más progresista? Vamos a hacerlo”, propuso.

Además de Zegler, el remake contará con Gal Gadot en el papel de la Reina Malvada y Andrew Burnap. Marc Webb dirigirá el filme, mientras que Marc Platt ejercerá como productor. La película de acción real ampliará la historia de la original de 1937 y contará con nueva música. Benj Pasek y Justin Paul escribirán las nuevas canciones de la cinta.

Por su parte, Dinklage está en plena promoción de Cyrano. Próximamente aparecerá en American Dreamer; The Toxic Avenger con Elijah Wood y Kevin Bacon; Brothers con Josh Brolin y The Thicket.