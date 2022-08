La pareja sorpresa para dar las campanadas de fin de año

Aprovechando un hueco en la extensa gira con la que está recorriendo nuestro país este verano, Omar Montes ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido al estreno de la tercera entrega de ‘Tadeo Jones’ en Madrid.

Con la simpatía y el sentido del humor que le caracteriza, el artista nos ha dejado un torrente de titulares que, como siempre que se trata de él, no sabemos qué tienen de cierto y qué de fantasía.

El más sorprendente de todos, que Rosalía y él podrían dar las campanadas esta Nochevieja: “Cien por cien. Si no lo damos ella y yo estaría feo, porque ahora mismo en España ¿quién Lo va a dar si no?”. “Ya estamos hartos de ver a los de siempre, hay que ver caras nuevas” apunta sonriente, mandando un mensaje a los directivos de las televisiones para dar un giro radical a la retransmisión de las uvas este año.

Pero si le falla este plan, Omar se ve cenando en el Palacio de La Zarzuela con la Familia Real gracias a su amistad con Victoria Federica, a la que confiesa que quiere mucho. “No te puedes fiar de mi, lo mismo me ves en ‘Tadeo Jones’ que me ves cenando con el Rey. Tengo un merengue para ponerle” afirma.

En cuanto a sus antiguas ‘aspiraciones’ de convertirse en el presidente del Gobierno, el cantante prefiere no meterse “en camisas de once varas”: “No voy a decir qué cambiaría porque sino mañana voy a salir por todos los lados, mejor me callo. He venido en plan happy”.

Y si de titulares hablamos, imposible pasar por alto las elevadísimas cantidades que Omar está ganando con su carrera artística. Haciendo oídos sordos a las críticas por su caché millonario, el de ‘Pan Bendito’ - “Daddy Yankee, Michael Jackson, Rihanna, Elvis Presyler... cobran más que yo” bromea - reconoce que se ha comprado su mansión en Boadilla no para vivir allí sino porque no sabe en qué invertir su dinero: “No me da la vida”.