La estrecha relación del ‘principito’ Omar Montes con un miembro de la realeza

Sus imágenes de fiesta en Badajoz con Victoria Federica han situado a Omar Montes en el punto de mira. Aunque es de sobra conocida la buena relación que la hija de la Infanta Elena mantiene con el cantante -de hecho, es una de las protagonistas de ‘El Principito’, el documental del de Pan Bendito en Prime Vídeo -y no es la primera vez que la vemos dándolo todo con los temas del ex de Isa Pantoja, el vídeo de la sobrina de Felipe VI bailando con el abuelo al ritmo de ‘La llama del amor’ (última canción de Omar) deja ver hasta qué punto llega la amistad de dos de los personajes más populares del momento.

Un vídeo que ha compartido el propio Omar en sus redes sociales, que en pocos días ha conseguido miles de ‘likes’ y en el que vemos a su abuelo Rodolfo, pletórico, sacando a bailar a Victoria Federica, que muy tímida intenta sin mucho éxito seguirle el ritmo al anciano. El caso es que parecen tener mucha confianza, lo que deja entrever la íntima amistad que la nieta del Rey Juan Carlos mantiene con el cantante; tanto es así que incluso se habría desplazado hasta Badajoz para no perderse su último concierto.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Omar Montes ha evitado pronunciarse sobre Victoria Federica cuando se le ha preguntado por su amistad y, muy esquivo, ha asegurado que se encuentra mal para no tener que hablar del baile viral de su abuelo con la ‘it girl’.

“Déjame tranquilo por favor. No me encuentro muy bien. Estoy en mi casa y me gustaría que me respetéis un poquito. Me he despertado malito, ¿me podéis dejar en paz porfi?” ha repetido el cantante en varias ocasiones, dejando en el aire cómo es su relación con la hija de la Infanta Elena.