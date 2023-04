La importante aclaración de Aless Lequio sobre el nacimiento de Ana Sandra para despejar las dudas

A pesar de que su deseo es mantenerse al margen de todo lo relacionado con Ana Obregón y con la pequeña Ana Sandra -por el dolor que le provoca que se vuelva a hablar de su hijo Aless Lequio, fallecido en mayo de 2020- cada una de las declaraciones que Alessandro Lequio hace en ‘El programa de Ana Rosa’ se miran y se analizan con lupa.

Las últimas, el “importante matiz” que quiso hacer después de que la presentadora asegurase en ¡Hola! que con el nacimiento de la niña había cumplido la última voluntad de Aless. “Él quería traer un hijo suyo al mundo, aunque él ya no estuviese. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento” ha explicado Ana a la revista ¡Hola!; una afirmación que Lequio no ha dudado en “puntualizar” en el programa en el que colabora, dejando claro que “un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado. Lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo, Simplemente quiero decir eso. Es un matiz muy importante” afirmaba muy serio este martes.

Unas declaraciones que para muchos son la confirmación, por parte del italiano, de que Aless no dejó escritas sus últimas voluntades y, por tanto, no existiría el testamento ológrafo del que habla la bióloga. Especulaciones que el tertuliano ha querido zanjar en declaraciones a Europa Press, dejando claro que él “no ha dicho” que no existiese dicho testamento. “Si me escuchas, yo hice matiz, pero no dije lo que tú has dicho” ha respondido molesto cuando le hemos preguntado si dejó entrever que su hijo no habría expresado por escrito que quería ser padre.