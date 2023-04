Ana Obregón confirma que la niña nacida por gestación subrogada es su nieta e hija de Aless Lequio

Tras muchas especulaciones y debates, se resuelve el misterio. La revista Hola publica la entrevista más esperada de Ana Obregón tras convertirse en mamá por gestación subrogada de una niña de la que finalmente ya conocemos el nombre, Ana Sandra. Feliz y sonriente con su hija entre los brazos, Ana Obregón protagoniza la nueva portada de la revista en la que, además, confiesa que la niña es su nieta, hija de Aless Lequio.

“Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él” explica Ana en la entrevista. “Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer” añade. Después de unos años muy complicados en los que ha tenido que enfrentarse a la muerte de su hijo y de sus padres, Ana ha vuelto a sonreír y lo ha hecho gracias a esta pequeña que ha llegado a su vida para aportarle toda la luz que se fue con el fallecimiento de su hijo Aless. Conocedora de la gran polémica que se ha creado en España, Ana zanja cualquier debate: “Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida, se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo”. En cuanto a si tendrá problemas o no para traer la niña a España, la actriz explica muy segura: “La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado español y luego puedo traerla a casa”.

Después de muchas opiniones sobre qué personas conocían la intención de Ana, finalmente se desvela el secreto tan bien guardado durante todo este tiempo: “Solo Alessandro y mis hermanas, Celia y Amalia, que son unas tumbas. Han sido tres años y el proceso no ha sido nada fácil. Intervienen médicos, abogados y agencias para que todo sea correcto y legal”. Reconociendo que ha sido un camino muy largo y complicado, la presentadora explica: “El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí”. A pesar del gran debate que se ha creado, Ana está muy segura de la decisión que ha tomado, tanto es así que no está dispuesta a aceptar ninguna crítica: “Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender”.

Con ganas de vivir, de afrontar esta nueva etapa en su vida y con una alegría inmensa de poder cuidar a esta niña, Ana reconoce que ha sido un gran regalo de cumpleaños: ”Esta niña quería nacer. Se ha adelantado tres semanas y con todo y con eso ha pesado tres kilos y medio. Ya quería venir, madre mía, ella quería venir ya y, desde el cielo, su papá ya quería que estuviera aquí conmigo y que cambiara mis lágrimas de tristeza y de horror por estas lágrimas de alegría. Sí, mi cumpleaños es el 18 de marzo y ella tenía que venir al mundo el 31, pero se adelantó y casi es mi regalo de cumpleaños”. Feliz con el sexo del bebé, Ana no descarta volver a ser mamá en un futuro: “Hombre, me hubiera gustado también niño, pero, ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día”. A pesar de ser su mamá adoptiva, Ana tiene claro que siempre le contará toda la verdad a la pequeña: “Pues, con naturalidad, yo le diré a la niña: ‘Pues mira, tu papá está en el cielo y lo que él más deseaba era que vinieras al mundo, y tu mamá es una donante’, y ya. ¿Cuál es el problema?”. Sin poder separar la mirada de la pequeña, Ana aún no le saca parecido a nadie: “Por ahora no se parece a nadie, porque acaba de nacer. Pero yo lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él”.

Completamente entregada a cumplir las últimas voluntades de su hijo, la actriz ha hecho realidad dos de los sueños de Aless, ser padre y publicar su libro, ‘El chico de las musarañas’, que saldrá a la venta el próximo 19 de abril. Con muchas de sus energías destinadas también a la Fundación de su hijo, la publicación deja claro que los beneficios recogidos por Ana en la exclusiva irán destinados íntegramente a esta Fundación.