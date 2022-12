La hiriente traición del chófer de María Teresa Campos

Llevamos varias semanas hablando de una posible traicionó por parte de Gustavo, chofer de María Teresa Campos, a la familia desde que Terelu confesara que Belén Rodríguez llamó a ‘Sálvame Diario’ para filtrar la comida que tuvieron en casa de su madre con Kiko Hernández, Rocío Carrasco y Alejandra Rubio. Este viernes, la presentadora ha explicado con pelos y señales lo que ha ocurrido con su ‘hermano’ y nos ha dejado boquiabiertos al asegurar que ha sentido una “grandísima decepción” por su parte.

“He aplicado el sentido común y he llegado a conclusiones que sé que no son erróneas” comenzaba explicando Terelu. Y es que la presentadora se ha preguntado muchas cosas a lo largo del tiempo “en el que mi madre está retirada de la vida pública” y, sin que nadie le dijese nada, llegaba a la conclusión de que algo estaba sucediendo en el entorno de su madre.

Segundos más tarde, Terelu confirmaba que “tuve una conversación con Gustavo ayer, me recriminó un poco que porqué no le había llamado a él. Yo le dije que no sentía que tuviera que ser yo quién lo llamara a él, yo he dado por hecho cosas que son así”. Sin pelos en la lengua, Terelu confirmaba que “no se producen determinados acontecimientos sin la colaboración necesaria de Gustavo” dejando a entrever que no estaba confundida.

“Después de la conversación él entendió perfectamente mis sentimientos y lo que había ocurrido. Él me manifiesta que no había sido consciente y yo le digo que voy a hacer un ejercicio para creerlo porque, si no es consciente, me parece una torpeza por su parte” continuaba explicando Terelu.

Y es que la presentadora tiene “la sensación que la amistad de una persona ha hecho que mueva hilos durante años para hacer daño a mi hija y a mí. Utilizando a una persona con vulnerabilidad”, que es su madre y, debido a su situación, Terelu no va a tomar ninguna decisión al respecto: “esa persona tiene unos sentimientos que yo respeto y que yo dada su vulnerabilidad no se los voy a arrancar porque no me da la gana”.

Terelu le dijo a Gustavo que “había sido una grandísima decepción, que estaba echa polvo”. La comunicadora no se esperaba que el que consideraba ‘su hermano’ hubiera sido partícipe de estas situaciones, pero asegura que como su madre “vive al margen de conflictos, no voy a ser yo quien le cree un estado de desasosiego, por lo tanto, me como las especulaciones que se trasladan a un plató por la felicidad de mi madre”.

En cuanto al famoso día de la comida en casa de María Teresa Campos, Terelu ha contado por fin la versión de Gustavo. Éste le reconoce que está presente cuando Belén hace esa llamada y avisa a ‘Sálvame’ para que vayan con cámaras en cuanto ésta se entera de que Alejandra también va a asistir. En un primer momento iba a ir Gustavo con Belén a recoger a la joven, pero ésta al enterarse de que en el coche estaba la colaboradora, se buscó una excusa porque no quería coincidir con ella.

Tras escuchar esta versión, Terelu le dice a Gustavo: “’tío, ¿te parece normal que se haga esto, tu no crees que estás participando de algo que si no quieres participar al menos tienes que afearle a la persona que hace eso o avisarme a mí?’” y chofer, termina dándole la razón y pidiéndole disculpas.

De esta manera, ha quedado al descubierto que Gustavo colaboró o, al menos fue testigo, de cómo Belén llamaba a la prensa para captar ese momento... pero no nos olvidemos que Terelu habla de ‘situaciones’ y ‘comportamientos’, por lo que no solo se refiere a la famosa comida... ¿todavía quedan cosas por salir a la luz?