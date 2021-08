La dura confesión de Jorge Javier Vázquez: “He estado cerca de desaparecer”

Jorge Javier Vázquez ha concedido una entrevista en la revista Lecturas a su excompañera en Sálvame, Terelu Campos, en la que se ‘abre en canal’ exponiendo como ha vivido los últimos meses. En el texto se tocan muchos temas sobre la vida de Jorge Javier, como su trabajo o sus temas amorosos, pero, sin duda, la parte de la entrevista que se roba la atención es cuando hablan de Mila Ximénez.

La periodista falleció el pasado 23 de junio de 2021, dejando un gran vacío entre sus compañeros. Ahora Vázquez le confiesa a Terelu cómo le sigue afectando el fallecimiento de la exmiembro de Sálvame: “Es como si tuviera una foto fija de Mila en el cerebro. No se me va de la cabeza”. “Con Mila me sentía muy identificado en la manera de vivir sus miedos, sus inseguridades. Me sentía muy comprendido por ella”. El suceso de Mila ha dejado muy tocado a Jorge Javier, tanto que pensó en dejar a un lado los focos: “este año, con lo de Mila, ha sido el que más cerca he estado de dejarlo todo por un tiempo y desaparecer”.