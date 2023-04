La ausencia de María Teresa Campos en Málaga incrementa la preocupación

Retirada de la vida pública desde hace meses, y atravesando por un momento complicado de salud, María Teresa Campos se perderá, por primera vez, la Semana Santa de su tierra natal, Málaga. Una esperada ausencia que confirmaba su hija Terelu Campos hace unos días en su sección semanal de la revista Lecturas, confesando su tristeza por no poder disfrutar con su madre de una de tradición muy arraigada en su familia.

Carmen Borrego, por su parte, ha explicado que se trata de una decisión que han tomado debido al delicado estado de la veterana presentadora pero, al contrario que su hermana, no cree que sea algo “triste porque yo voy a estar con ella y estar con mi madre para mí nunca va a ser una tristeza”. “La echaremos de menos, pero no nos creamos que no está porque mientras que mi madre esté, nosotras somos felices. Ella está bien, está donde tiene que estar, en casa, descansando y desconectada”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Ahora es Alejandra Rubio la que se ha pronunciado sobre la ausencia de su abuela en Málaga, donde fiel a la tradición ha disfrutado de las procesiones del Domingo de Ramos acompañada por un grupo de amigas: “Disfrutando aquí como todos los años, aunque este año es diferente”, ha afirmado con una sonrisa, reconociendo que aunque echará de menos pasar estos días tan especiales acompañada por su familia como hacía hasta ahora, es lo que ‘toca’ por el estado de la veterana comunicadora.

“Es época de que mi abuela esté tranquila, así que la disfrutaremos pero de otra manera” ha asegurado la hija de Terelu, revelando que lo que pedirá a su Cristo Cautivo -del que son fieles- “salud” para su abuela, a la que tanto ella como su tía y su madre verán en Madrid porque “como tenemos que trabajar este año estaremos menos días en Málaga”.